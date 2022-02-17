Глава МОК раскритиковал тренеров за холодное отношение к Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем, передаёт РИА Новости.

Я увидел, как холодно её встретили со льда её тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. <...> Всё это совсем не даёт мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки, — сказал он.

Бах отметил, что Валиева сейчас находится в «невероятно сложной» ситуации. Ей требуется поддержка семьи и окружающих. Он выразил надежду на то, что этот опыт не станет для спортсменки «по-настоящему драматичным».

Глава МОК добавил, что к другой российской фигуристке — Александре Трусовой — тренеры также отнеслись неправильно.

Выступая на произвольной программе, Валиева допустила три падения и заняла четвёртое место в соревнованиях одиночниц. Первое и второе места достались россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой соответственно. Бронзу завоевала японская спортсменка Каори Сакамото.

Трусова очень болезненно восприняла второе место. После оглашения результата она заявила, что ненавидит всех и больше ничего не будет делать в фигурном катании. Позже она оттолкнула своего тренера Этери Тутберидзе, которая пыталась её утешить.