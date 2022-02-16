«Семейные традиции»: виноват ли дедушка в допинге Валиевой?

Камила Валиева уже выступает на Олимпиаде в Пекине, но допинг-скандал от этого никуда не исчез. Более того, с каждым днём в деле российской фигуристки появляются какие-то новые подробности, детали. Так, например, несколько дней назад мир узнал, что запрещённый препарат триметазидин мог попасть в организм 15-летней спортсменки из-за дедушки (вот это поворот!). Родственник фигуристки, по словам источников, уже признался, что из-за проблем с сердцем принимает этот препарат. Так что это получается, во всём виноват дедушка? Разбираемся.

МОК заявил — МОК опроверг

Впервые публика познакомилась с новым неожиданным героем блокбастера «Допинг и Валиева» несколько дней назад. А если быть точным, это произошло в тот день, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) и допустил Валиеву до соревнований в личном турнире Олимпиады (к слову, по итогам короткой программы фигуристка занимает первое место).

Почти сразу после многочасового заседания выездной панели CAS с новыми интересными подробностями выступил глава Дисциплинарного комитета МОК Денис Освальд. По его словам, триметазидин мог попасть в организм 15-летней спортсменки с загрязнённым продуктом, который принимал её дедушка.

Глава Дисциплинарного комитета МОК Денис Освальд Wang Lili/Xinhua/Global Look Press

Правда, уже через некоторое время в МОК слова Освальда как будто попытались опровергнуть. Глава пресс-службы организации Марк Адамс заявил, что его коллега повторяет информацию, которую озвучили СМИ, а ещё он даже не присутствовал на заседании.

При чём здесь дедушка?

Скорее всего, Адамс, говоря об «информации от СМИ», намекает на сведения, опубликованные центром «Досье». Их источники сообщили, что на слушании 9 февраля в Дисциплинарном комитете РУСАДА по временному отстранению фигуристки от Игр юристы сообщили, что триметазидин употребляет дедушка спортсменки, который испытывает проблемы с сердцем. Эту информацию, по данным The New York Times, подтвердил сам дедушка. Он заявил, что принимает препарат, когда чувствует себя неважно.

Но интересно другое. Как запрещённое вещество могло попасть от дедушки-сердечника к внучке не сердечнице (вроде как)? Адвокаты нашли этому очень простое объяснение: «пили из одного стакана».

Конечно, можно придумать немало бытовых ситуаций, как запрещённый препарат мог оказаться в тарелке/стакане/ложке фигуристки, но знающие люди отмечают (даже скорее подмечают), что триметазидин производится в таблетках или капсулах в защитной оболочке. Следовательно, содержимое этих капсул/таблеток высвобождается только в кишечнике. Это не порошок, который можно случайно рассыпать по всей квартире. В связи с этим версия «выпили из одного стакана» кажется немного неправдоподобной.

В бою все методы хороши

Впрочем, говоря о неправдоподобности «дедушкиного допинга», не стоит забывать про замечательные примеры того, как спасались от дисквалификации иностранные спортсмены и спортсменки, уличённые в применении допинга. Там в обиход шли и половые контакты с «носителями» допинга, и поцелуи, и рассыпанные препараты в суп — чего только не было. Всех оправдывали, всем всё прощали.

Сейчас перед юристами Валиевой стоит задача сделать так, чтобы фигуристку оправдали, — доказать, что препарат попал в её организм случайно, без намерений улучшить спортивные показатели. Поэтому в такой ситуации и вариант с дедушкой может проскочить. А остальное неважно (пока).

«Не лезьте в аптечку дедушки»

Но давайте немного отвлечёмся от негативного фона ситуации и скажем, что версия о дедушкином допинге вызвала небывалый интерес у пользователей Сети. В стороне от этой темы не остались даже знаменитости. Бывший футболист сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер создал обязательную памятку для всех спортсменов. Шутливого характера, конечно же.

Камила Валиева Cao Can/XinHua/Global Look Press

Памятка спортсменам: не лезьте в аптечку дедушки, не принимайте его лекарства для сердца. Знаю, все мы делали это, — написал футболист в Twitter.

Впрочем, в России тоже на эту новость отреагировали с юмором.

— Более правдоподобная версия: прилетели инопланетяне и рассыпали порошок над обеденным столом. (tania-novoros)

— Спасибо Деду за Победу! (бородатый грузин)

— Семейные традиции. (Лиса не Алиса)

— У меня дедушка всегда чай с триметазидином пил. С лагеря привычка осталась. Заварит, бывало, триметазидина, кружку рукавицей накроет, потом пьёт маленькими глоточками. Глоточек он — глоточек я. Потом он вагоны разгружать шёл, а я на коньки и на речку, тулупы крутить. (2K H)