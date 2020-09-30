Тройной аксель выполнила 11-летняя ученица Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/265734ba-03c6-11eb-ba92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Фигуристка Любовь Рубцова, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, во время тренировки чисто выполнила тройной аксель.

Тройной аксель от Любы Рубцовой, 11 лет, — подписано видео в Instagram-аккаунте команды Тутберидзе.

Пользователи в комментариях похвалили юную фигуристку, пожелали ей дальнейших успехов, а кто-то выразил надежду, что после этого видео «семья Рудковских не начнёт охоту на эту девочку».

Как писал NEWS.ru, скриншот переписки фигуристки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской опубликовала команда тренера Тутберидзе. Из переписки становится понятно, что Рудковская будто бы предлагает Загитовой перейти к Плющенко. Загитова отказывалась, но жена олимпийского чемпиона настаивала, обещая «много льда» и специалистов.