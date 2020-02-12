https://static.news.ru/photo/174e41b4-4ded-11ea-9b16-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Alexander Shemetov/Russian Look/Global Look Press/

Наставники сборной России по биатлону за два дня до старта мужского спринта на чемпионате мира в Италии так и не определились, кто станет четвёртым участником команды. Выбирают между Никитой Поршневым (38-е место в зачёте Кубка мира) и Эдуардом Латыповым (52-е).

При этом старший тренер мужской сборной страны Сергей Белозёров в эфире «Матч ТВ» назвал трёх других участников гонки, которая пройдёт 15 февраля. По его словам, в первой мужской дисциплине турнира Россию представят Александр Логинов (6-е место), Матвей Елисеев (12-е) и Евгений Гараничев (33-е).

Он добавил, что подготовка спортсменов к чемпионату мира прошла на должном уровне.

Работа на последнем сборе прошла вполне удовлетворительно. То, что было намечено в планах, оно выполнено. Для всех спортсменов, которые проходили централизованную подготовку на этом сборе, были подобраны индивидуальные планы, они осуществлены, — сказал тренер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объявил состав на спринтерскую гонку, которая пройдёт на чемпионате мира 14 февраля. За Россию побегут Светлана Миронова (18-е место в зачёте Кубка мира), Лариса Куклина (23-е), Екатерина Юрлова-Перхт (26-е) и Ирина Старых (45-е).