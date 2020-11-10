Траньков рассказал о конфликте с фанатами фигуристки Загитовой

https://static.news.ru/photo/113d06a4-236a-11eb-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Максим Траньков Фото: instagram.com/xam_trankov

Высказать претензии в лицо поклонники олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой не осмелились, а ограничились оскорблениями в Сети. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

До этого спортсмен рассказал в СМИ, что когда проходила Олимпиада 2018 года члены российской сборной поддерживали Евгению Медведеву, а не Загитову. После этого фанаты Алины начали травить Транькова в соцсетях. Об этом спортсмен рассказал в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Не могу сказать, что мы сильно волновались. Естественно, я никого не боялся. В этот момент проходил турнир в «Мегаспорте» (это было как раз накануне), я комментировал соревнования, поэтому я был на катке круглые сутки, встречался с этими активными — теперь уже можно так называть — фанатами, фанатской группировкой. И никто ко мне не подошел, в лицо ничего не сказал. Смотрели косо, но никакой агрессии я не почувствовал. В Интернете все смелые, — отметил двукратный олимпийский чемпион.

Траньков назвал всё происходившее «абсолютной ерундой» и подчеркнул, что журналисты вырвали его слова о Загитовой из контекста. По словам фигуриста, он «ничего плохого про Алину не сказал» и назвал их отношения прекрасными.

Ранее хореограф Данил Глейхенгауз назвал условия возвращения фигуристки Алины Загитовой к активным спортивным выступлениям, писал NEWS.ru.