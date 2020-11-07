Хореограф назвал условия для возвращения Загитовой в спорт

https://static.news.ru/photo/10ff316c-21b7-11eb-a70c-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф Данил Глейхенгауз назвал условия возвращения фигуристки Алины Загитовой к активным спортивным выступлениям.

По его словам, 18-летняя спортсменка много времени уделяет тренировкам. Глейхенгауз читает, что Загитовой необходимо вернуться на прежний уровень: набрать физическую форму, достаточную, чтобы выполнять сложные элементы во второй половине программы.

Хореограф уверен, что, добившись этого, Загитова сможет рассчитывать на полноценное возвращение в фигурное катание, передаёт «Матч ТВ».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию, победительница чемпионатов мира и Европы Алина Загитова рассказала о возможном возвращении в спорт. По её словам, из-за коронавируса ситуация для всех спортсменов очень сложная, и если она решит вернуться, то ей также будет нелегко.

Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. Загитова — победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, писал NEWS.ru.