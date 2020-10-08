Траньков призвал Медведеву не спешить с возвращением на лёд

https://static.news.ru/photo/af2c65a8-09bb-11eb-921a-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о травме Евгении Медведевой, которая из-за проблем со спиной не выступит на этапе Кубка России в Москве.

По словам Транькова, не имея возможности полноценно готовиться в межсезонье, Медведева могла «перетрудить» спину после начала работы с тренером Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости.

Нужно Жене время подготовиться, и ни в коем случае ей не нужно спешить. Ей нужно спокойно вернуться, вспомнить работу в своем бывшем лагере, — подчеркнул Траньков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября в Москве в ДС «Мегаспорт». Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал информацию о том, что Евгения Медведева снялась с турнира. По его мнению, фигуристке следует «подлечить старые травмы и продолжать выступления». Ни о каком завершении карьеры не может идти речи, считает Урманов.