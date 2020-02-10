https://static.news.ru/photo/a432e8d0-4c23-11ea-b227-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал тренерский штаб национальной сборной.

Ни одного бы из нынешних старших тренеров я бы не оставил, а таким как Польховский и Королькевич я бы запретил появляться на спортивных сооружениях. Эти люди десятками лет портили имидж российского спорта, — написал Тихонов на своём сайте.

Ранее о назначении Валерия Польховского на пост вице-президента СБР по обеспечению сборных команд.рассказал президент СБР Владимир Драчёв. Также глава СБР заявил, что к чемпионату мира будет закуплена современная машина для подготовки лыж, писал NEWS.ru.