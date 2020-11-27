Тарасова оценила слова Канделаки о непопулярности фигурного катания

https://static.news.ru/photo/b4685874-30bc-11eb-9280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая не включила фигурное катание в пятёрку самых популярных видов спорта в России.

Это субъективное мнение Тины. Конечно, я с ней не согласна. Но зачем я с ней буду спорить? Канделаки вот такая вот, — передаёт слова Тарасовой Sport24.

По мнению заслуженного тренера, фигурное катание хорошо смотрят, поэтому не стоит обращать внимание на слова Канделаки.

Ранее в интервью YouTube-каналу GQ Russia генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки к числу популярных видов спорта в России отнесла футбол, хоккей, бокс/смешанные единоборства, биатлон и «Формулу-1».

Также NEWS.ru писал, что тренер Александр Жулин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая не включила фигурное катание в пятёрку самых популярных видов спорта в России.