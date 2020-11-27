Жулин ответил Канделаки на её слова о непопулярности фигурного катания

https://static.news.ru/photo/c3e894b4-30ba-11eb-9926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Александр Жулин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая не включила фигурное катание в пятёрку самых популярных видов спорта в России.

Фигурное катание — это самый красивый вид спорта. Конечно же, он входит в пятёрку самых популярных видов спорта страны. Популярно то, что показывают по Первому каналу. Тот же рейтинг был выше, чем у футбольного матча Россия — Венгрия, — передаёт слова Жулина Sport24.

По мнению специалиста, в пятёрку популярных видов спорта входят футбол, хоккей, биатлон, лёгкая атлетика и фигурное катание, так как скачок у этого вида спорта огромный благодаря работе Этери Тутберидзе.

Ранее в интервью YouTube-каналу GQ Russia генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки к числу популярных видов спорта в России отнесла футбол, хоккей, бокс/смешанные единоборства, биатлон и «Формулу-1».

Также NEWS.ru писал, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала видео с предположительным участием капитана «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.