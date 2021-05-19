Сын Плющенко попрощался со школой

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, сообщил о завершении учебного года. На фотографии, опубликованной на странице в Instagram, фигурист попрощался со школой и с первым классом.
Прощай, школа. Привет, каникулы и каждодневные тренировки, — написано под постом.
Александр Плющенко, известный под прозвищем Гном Гномыч, тренируется в академии отца.
В 2020 году он выиграл детские соревнования на турнире в «Самбо-70».
Ранее Александр опубликовал на своей странице в Instagram видео, как играет с младшим братом. Кроме того, он рассказал, как в семье называют Арсения.