Сын Плющенко попрощался со школой

Заслуженный тренер СССР и России, почётный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает СБР в Facebook.

Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов. В начале мая лёг в больницу на плановое обследование и в понедельник, 17 мая, выписался. Коллеги из...