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Сын Плющенко попрощался со школой

09:36, 20 мая 2021

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, сообщил о завершении учебного года. На фотографии, опубликованной на странице в Instagram, фигурист попрощался со школой и с первым классом.

Прощай, школа. Привет, каникулы и каждодневные тренировки, — написано под постом.

Александр Плющенко, известный под прозвищем Гном Гномыч, тренируется в академии отца.

В 2020 году он выиграл детские соревнования на турнире в «Самбо-70».

Ранее Александр опубликовал на своей странице в Instagram видео, как играет с младшим братом. Кроме того, он рассказал, как в семье называют Арсения.

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