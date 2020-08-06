Несколько дней прошло после громкого перехода чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а страсти вокруг всё не утихают. На этот раз масла в огонь решил подлить известный журналист Дмитрий Киселёв. Он предположил, что массовый отток сильнейших фигуристок может сподвигнуть именитого тренера перебраться в Америку. Возможен ли такой сценарий развития событий или нет — разбирается NEWS.ru.

Сила терпения

Представим ситуацию. Вы — тренер, доводите до высокого уровня, именно доводите, не воспитываете, спортсмена, позволяете выиграть ему золотую олимпийскую медаль или побороться за неё. Благодаря высоким спортивным достижениям, к которым вы, тренер, подвели спортсмена, к нему выстраиваются очереди из спонсоров, его любят, за ним следят, он становится звездой, в конце концов. Но в какой-то момент спортсмену становится этого недостаточно, и он уходит. Уходит один, затем второй, третий... Но вы, тренер, продолжаете работать — выводить на невиданный уровень всё новых и новых спортсменов. Ваши фигуристы делают четверные (впервые в истории), прыгают идеальные аксели, попадают в книгу Гиннеса, да и вообще ставят все возможные рекорды. И что вы получаете взамен? От вас уходят. Снова. Громко. Неожиданно. Что вы, тренер, будете чувствовать в такой ситуации? Как минимум будет обидно.

Так вот, Этери Тутберидзе обидно. Особенно сильно это чувство проявилось после ухода двух сильнейших фигуристок этого сезона: Алёны Косторной и Александры Трусовой. Не то, чтобы остальные трансферы доставляли ей удовлетворение, нет. Просто здесь ситуация немного другая. Во-первых, статус самих спортсменок. Они молодые и перспективные. То, что показали фигуристки в прошлом сезоне, первом для них на взрослом уровне, это было лишь начало пути. Да, скорее всего, непродолжительного, так как «срок годности» нынешних фигуристок очень короткий, но всё же. С Тутберидзе они, скорее всего, продолжили бы своё стремительное развитие, которое впоследствии гарантировало медали для сборной и страны. Как сложится их судьба у Плющенко — пока загадка для всех. Во-вторых, есть смысл допустить (даже по реакции заслуженных специалистов), что эти трансферы имеют не совсем чистый характер.

А вот как тренер прокомментировала переход Косторной к Евгению Плющенко. Стоит отметить (и это очень важное замечание), что так много и так активно, как после ухода чемпионки Европы, Тутберидзе не выступала в СМИ никогда.

Нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления, — сказала тренер ТАСС.

Конечно, многие скажут — сама заслужила — слишком жестока, несправедлива, да и неспроста от неё уходят со скандалами. Но, если касаться последнего аргумента, то мы не знаем многих деталей (и вряд ли когда-либо узнаем), а, во-вторых, думается, немногие поспорят с тем, что тренер приложила огромные усилия для того, чтобы сделать из той же Трусовой и Косторной сильнейших фигуристок. Поэтому ей, определённо, есть, что принимать близко к сердцу.

Отсюда возникает вопрос: а могут ли эти обстоятельства заставить тренера задуматься о переезде в США? Вполне. Весь тот скепсис, с которым она сталкивается, в купе с постоянными перебежками (и это при том, что её спортсмены дают лучшие результаты), бесспорно, могут навести и на такую мысль. Каждому человеку важно и нужно, чтобы его ценили и признавали. И это касается не только специалистов, но и собственных спортсменов. До поры до времени Этери, конечно, может потерпеть, но в какой-то момент терпению придёт конец.

А очередь из желающих принять к себе тренера выстроится большая. В этом сомневаться не приходиться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сила характера

Однако Тутберидзе не из тех, кто быстро сдаётся. Именитый специалист обладает сильным и волевым характером. Как бы ей ни было больно и неприятно, думается, она сможет перебороть это чувство для того, чтобы подготовить имеющихся в своём арсенале спортсменов (а у неё по-прежнему, выражаясь футбольным языком, достаточно длинная скамейка) и довести их до высочайших результатов, утерев тем самым нос Плющенко и всем недоброжелателям. Таковым видится характер Тутберидзе.

К тому же, её команда, хоть и понесла существенные потери в виде Косторной и Трусовой, всё ещё остаётся сильнейшей. У неё есть Щербакова, фигуристка с почти тремя четверными прыжками и прекрасными компонентами, у неё есть Морис Квителашвили — бронзовый призёр чемпионата Европы, а это мы ещё не учитываем молодое поколение. Камиле Валиевой, Дарье Усачёвой и Майе Хромых уже пророчат светлое будущее. Многие считают, что они в скором времени могут стать сильнее ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная. — NEWS.ru). Поэтому видится невозможным вариант, при котором Тутберидзе оставит своих учеников. Даже несмотря на высказывание хореографа из группы TUTBERIDZETEAM Даниила Глейхенгауза о том, что им с каждым переходом всё тяжелее любить своих детей. Но любить и бросать на произвол судьбы — это разные вещи. Особенно имея большую вероятность, что эти спортсмены (если они, конечно, всем скопом в ближайшее время не перейдут к Плющенко) принесут в будущем много медалей.