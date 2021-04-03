Сотникова назвала причину провала короткой программы Трусовой

https://static.news.ru/photo/f4e87108-9490-11eb-9224-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова назвала причину провальных выступлений на чемпионате мира в Стокгольме российской фигуристки Александры Трусовой. Она считает, что 16-летней спортсменке стоит поработать с психологом, чтобы обрести спокойствие и равновесие.

Почему Трусова завалила короткую программу? Мне кажется, дело в психологии. Не секрет, что четверные Саша прыгает даже без разминки. Однако в короткой они под запретом. А тройные ей, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе всё по-другому ощущается, — написала Сотникова в авторской колонке в «Спорт-Экспрессе».

Она посоветовала Трусовой выходить на лёд, полностью отключив эмоции, не поддаваться внешнему давлению, а если не получается — поработать с психологом.

Впереди олимпийский сезон, а конкуренция с появлением вчерашних юниорок во главе с Камилой Валиевой, Майей Хромых и Дарьей Усачёвой обострится до предела. Будет очень обидно, если Трусова с её уникальным контентом останется в Пекине без награды, — резюмировала Сотникова.

Как писал NEWS.ru, Александра Трусова прокомментировала своё провальное выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Как рассказала спортсменка, причиной её неудач стала лёгкая программа без сложных элементов. Из-за этого ей было сложно настроиться на прокат, и в результате появились ошибки. На каскаде из тройных лутца и тулупа россиянка допустила ошибку: степ-аут на лутце, коснулась рукой льда, еле устояв на ногах и оставшись без каскада. За короткую программу Александра Трусова получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте. После этого спортсменка заявила самую сложную произвольную программу в истории женского фигурного катания с пятью четверными прыжками. В прокате она приземлила три четверных прыжка и получила 152,38 балла, благодаря чему смогла занять на турнире итоговое третье место.