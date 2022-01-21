Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду сформировали неверно

Согласно критериям отбора, утверждённым Союзом биатлонистов России (СБР), тренеры национальной команды должны были определить состав на Олимпиаду-2022 по итогам выступлений на первом — седьмом этапах Кубка мира. Критерии отбора опубликованы на сайте СБР.

Таким образом, состав должны были сформировать по итогам седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия), а не после шестого этапа в Рупольдинге (Германия), как это было сделано.

Антон Бабиков вошёл в состав сборной в качестве запасного. На этапе в Антхольце он завоевал золото в индивидуальной гонке.

На Олимпийских играх этого года выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Тарьей Бё после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце заявил, что оказался в «русском сэндвиче». Такой была его реакция на серебряную медаль на этапе КМ. Россиянине Антон Бабиков и Карим Халили завоевали золотую и бронзовую медали.