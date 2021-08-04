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Синхронистки Колесниченко и Ромашина взяли золото в дуэтах на Олимпиаде

14:42, 04 августа 2021
Синхронистки Колесниченко и Ромашина взяли золото в дуэтах на Олимпиаде Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press
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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладателями золотых наград в произвольной программе дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. По итогам выступления девушки заработали 98,8000 балла. 

На второй строчке оказались представительницы Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Тройку лидеров замкнули украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Это олимпийское золото стало для Ромашиной шестым в карьере. Таким образом, 31-летняя россиянка стала самой титулованной синхронисткой в истории Игр. По пять наград высшего достоинства ранее выиграли Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко, но обе уже завершили карьеру.  

Для Колесниченко это второе олимпийское золото после победы на Играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее во вторник, 4 августа, российский борец греко-римского стиля Артём Сурков потерпел поражение от египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда в схватке за бронзу в весовой категории до 67 кг.

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