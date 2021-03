Синдром Медведевой: поведение Бойковой на чемпионате мира — край

У нас есть первое золото на чемпионате мира! Правда, выступление спортивных пар на мировом первенстве запомнилось не отличными результатами сборной России, а скандалом, который учинила Александра Бойкова в «кисс энд край». Увидев низкие оценки на табло, она бросила следующую фразу в адрес своего тренера Тамары Николаевны Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Почему фигуристка не должна была себя так вести, объясняет NEWS.ru.

Сенсация в парах

К старту произвольных программ расстановка сил в парах была следующей: на первой строчке расположились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на второй — последние чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун, на третьей — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Плотность в лидирующих позициях была достаточно высокой, но было очевидно, что без медалей мы не останемся. Впрочем, вряд ли кто-то мог подумать, что чемпионами мира в итоге станут, по сути, ноунеймы в парном катании (на международной арене уж точно). Ребята, которые попали на мировое первенство, завоевав третью квоту.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, только в начале этого сезона перешедшие в группу Тамары Николаевны Москвиной, на протяжении всего соревновательного года находились в тени то опытных Евгении Тарасовой / Владимира Морозова, то лидеров прошлого сезона Александры Бойковой / Дмитрия Козловского. А на чемпионате России и вовсе провалились, заняв итоговое четвёртое место.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но неудача в Челябинске нисколько не сломила фигуристов. К главному турниру сезона они подошли в прекрасной форме и с максимальным хладнокровием. Произвольная под легендарных «квинов» была исполнена по-чемпионски. Впрочем, как может быть иначе, когда в последних минутах программы играет We are the Champions. Набрав высокие 227,59 балла, они обогнали лидеров в парном катании последних нескольких лет китайцев Суй Вэньцзин / Хань Цун. Это первое золото сборной России за последние восемь лет. Потрясающее достижение!

Наезд на Москвину в стиле Медведевой

Впрочем, не все порадовались достижению ребят. Александра Бойкова, которая также с Козловским выступает под руководством Тамары Москвиной, отчётливо дала понять, что не собирается радоваться успеху «товарищей» по группе.

После того как Саша увидела оценку, которая вылилась в итоговую третью строчку для их пары, фигуристка непонимающе развела руками и в сердцах выдала: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». На этом перформанс фигуристки не закончился. Затем она сняла с шеи тренера Артура Минчука аккредитации и бросила одну из них своему партнёру. Где-то мы уже это видели... Правильно, в Пхёнчхане.

В зоне поцелуев и слёз после произвольной программы на Олимпийских играх в Пхёнчхане Евгения Медведева выдала не менее яркий перформанс, чем на льду. Одной из фраз, которую фигуристка произнесла в те судьбоносные для себя минуты, стала: «Теперь у вас есть олимпийская чемпионка. Поздравляю!»

Сейчас все проводят параллели между этими двумя событиями. Но в одинаковых по смыслу фразах кроется совсем отличная друг от друга история, контекст.

Естественно, в обоих случаях фразы были брошены в порыве эмоционального возбуждения, от обиды и разочарования от поражения. Но если в случае Жени Медведевой подобное проявление эмоций можно понять, принять и простить, то поведение Саши было как минимум очень некрасивым.

Понимаете, в Пхёнчхан Женя ехала на главный турнир своей жизни с пониманием одной очень простой и важной вещи: или сейчас, или уже никогда. Она была лучшей на протяжении последних нескольких сезонов, она получила травму перед олимпийским сезоном, восстановилась и на Олимпиаде выдала свой максимум. Сделала всё, что могла, но этого не хватило, чтобы обойти 15-летнюю Загитову. И это была драма.

Сейчас — никакой драмы не было. Саша Бойкова не смогла совладать с нервами и откатала грязно произвольную программу. А ведь после короткой они шли на лидирующей позиции. Их пара чуть ли не на шесть очков опережала Мишину/Галлямова. Если бы не обидное падение партнёрши на тройном тулупе с потерей каскада и неудачное приземление на выбросе, то победа была бы за ними. Поэтому последовавший выпад в сторону легендарного 78-летнего тренера со стороны Бойковой выглядит глупым и неуместным. Если на кого-то должна была обижаться Саша в «кисс энд край», то только на саму себя. Возможно, в силу возраста фигуристке тяжело это понять.

Впрочем, когда эмоции улягутся, Саша осознает, что бронза — это хороший результат для первого взрослого чемпионата мира. Они молоды, и у них всё впереди. Сегодня — бронза, а уже на Олимпиаде может быть и золото. Саша с Димой точно за него будут биться.