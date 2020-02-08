https://static.news.ru/photo/579451b6-4b5c-11ea-906d-fa163e074e61_660.jpg Анжелика Сидорова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве.

Сидорова преодолела планку на высоте 4 м 86 см. Второй стала Ольга Муллина (4,45 м), третье место заняла Ангелина Жук-Краснова (4,45 м).

Ранее трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей легкоатлетического турнира «Русская зима» в прыжках в высоту. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 205 см, что стало её личным рекордом на соревнованиях в помещении, писал NEWS.ru.