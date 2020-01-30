Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обрушилась волной критики на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, обвинив, что ВФЛА не отстаивает интересы спортсменов.
ВФЛА, очнитесь, подумайте хоть немного, прежде чем публиковать свои пресс-релизы! Как вам совесть позволяет в конце этого текста писать, что вы отстаиваете интересы спортсменов, — написала легкоатлетка под постом на странице своего Instagram, добавив, что на данный момент ВФЛА отстаивает личные интересы, в результате чего страдают спортсмены, тренеры и болельщики.
Кроме того, Сидорова поддержала чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене, которая считает, что нельзя доверять нынешнему руководству ВФЛА процесс восстановления членства в World Athletics.
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) заявил, что Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), ранее писал NEWS.ru.
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