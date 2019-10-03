Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон написал гневное, эмоциональное и немного детское письмо, напоминающее выступление его знаменитой соотечественницы Греты Тунберг. Он критикует спортивных чиновников за бездействие и требует отстранить от соревнований российских спортсменов. Что им движет и почему его не интересуют другие допинговые скандалы?

«Деньги и власть стали важнее спорта»

Самуэльссон известен своей непримиримой позицией по борьбе с допингом уже давно. Он неоднократно возмущался присутствием на этапах Кубка мира россиянина Александра Логинова, который отбыл наказание за употребление запрещённых веществ и сейчас чист перед законом, требовал отстранить Россию от Олимпийских игр в Пхёнчхане и громко возмущался, когда были восстановлены в правах Олимпийский комитет России и РУСАДА. Жёсткую позицию он занимал и в отношении Союза биатлонистов России — он ни в коем случае не должен быть восстановлен.

Во всех интервью 22-летний Себастьян выглядит одинаково. Говорит простыми рублеными лозунгами, избегает прямых ответов на уточняющие вопросы и дискуссий, не приводит никаких доказательств своей теории, кроме тезиса, что в России была государственная программа допинга и за это страшное преступление нужно максимальное наказание. Даже его наставник, известный непримиримой позицией к допингу Вольфганг Пихлер не поддерживает такого радикализма. Зато Самуэльссона ценят в США и год назад даже пригласили в администрацию президента вместе с другими «воинами света» и обличителями русского допинга. В этот раз Самуэльссон превзошёл самого себя в эмоциональном порыве и набросился на президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, весьма неполиткорректно указав на его пол, возраст и расу.

JOHAN AXELSSON, via www.imago-im/www.imago-images.de JOHAN AXELSSON, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Именно Риди несёт главную ответственность за самый большой допинговый скандал в истории. Президент Риди — 78-летний белый мужчина, во многом символизирующий всё, что не так со спортом на сегодняшний день. Спорт стал индустрией, в которой белые мужчины хотят делать карьеру в убыток всему тому, что по-настоящему должно быть в спорте. Где деньги, власть и роскошный образ жизни важнее самого спорта, — пишет Самуэльссон.

Пожилому мужчине Риди он противопоставляет молодую женщину, норвежку Линду Хеллеланн, которая давно присматривается к посту главы WADA и известна наиболее радикальными и жёсткими взглядами на российскую проблему допинга. Замечательно, что она была также приглашена на ту встречу в Вашингтон и активно ретвитит воззвания своего шведского соратника, который требует отстранить всех российских спортсменов.

Я не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта. IAAF (Международная федерация лёгкой атлетики. - News.ru) на протяжении всего этого процесса была непреклонна, России не разрешалось участвовать ни в каких соревнованиях, за исключением некоторых спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. Теперь пришло время всем другим международным федерациям последовать их примеру, — продолжает Самуэльссон.

Биатлонная «Грета»

После прочтения этого письма невольно возникают параллели с другой молодой, эмоциональной и даже немного одержимой активисткой Гретой Тунберг, которая борется не с допингом, а с загрязнением окружающей среды. В её выступлении с Самуэльссоном есть ряд общих черт.

Смелые молодые люди с активной жизненной позицией используются в качестве лома для разбития витрины, то есть разрушения существующего порядка вещей в интересах поддерживающих их сил. Их предложения не конструктивны, а деструктивны, то есть акцент сделан на критику существующей системы, а не конкретные предложения по её реформации.

Акцент сделан не на анализе ситуации, а на эмоциональной оценке. По их мнению, любовь к деньгам богатых и успешных политиков убивает детские мечты нового поколения. Это очень старый и действенный приём противопоставления.

Основные тезисы о глобальном потеплении и наличии в России государственной программы допинга подаются как аксиомы, ставить которые под сомнение или подвергать критике уже является преступлением.

С кем ещё борется Самуэльссон?

Twitter шведского биатлониста на 80% посвящён антидопинговой борьбе, поэтому было бы логично увидеть его вовлечённость и в другие допинговые дела, например в раскрытие подпольной лаборатории в Эрфурте и поиске и наказании 60 клиентов доктора Шмидта или в доказательство вины «американского Чёгина» Альберто Салазара, работавшего со стайером Мо Фара. Более того, избежание наказания Кристиана Коулмена, пропустившего три допинг-теста, и присутствие на международных соревнованиях допингиста-рецидивиста Джастина Гэтлина Самуэльссона никак не задевают. Ведь за публичную критику в их адрес вряд ли в следующий раз позовут в Белый дом.

Но россияне всё же не одиноки в качестве объекта ненависти шведского биатлониста. В августе, когда австралийский пловец Мэк Хортон бойкотировал китайца Сун Яна за то, что он избежал наказания за отказ проходить допинг-тест, Самуэльссон встал на сторону австралийца и критиковал Международную федерацию плавания (FINA) за то, что борется не с нарушителями, а с теми, кто против них протестует. Но самое интересное, что завершилась эта история попаданием на допинге подруги Хортона по команде, после чего тыкать пальцами в китайца стало уже не комильфо, но Самуэльссон этого также не заметил.

FINA anser alltså att en protest mot doping på prispallen är så allvarligt att man kan bli av med sin medalj? Med andra ord allvarligare än att bryta mot dopingreglerna? Hoppas de skojar. https://t.co/XVWjKUC2qC — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 25 июля 2019 г.

Что всё это значит?

Конечно, можно сколько угодно ёрничать и хихакать над избирательностью нападок шведа, его наивностью и прямолинейностью лома, но лом этот снова стукнул в окно шатающейся избёнки российского спорта. Самуэльссон сейчас обрисовал худший сценарий, который ждёт Россию после окончания расследования WADA манипуляций с базой данных Московской лаборатории, — это отзыв признания РУСАДА, устранение России из всех спортивных федераций и допуск спортсменов по спецприглашениям и в нейтральном статусе. Такова перспектива на ближайшие две Олимпиады.

Вариантов избежать её у России два. Первый — это убедительно ответить на 30 вопросов WADA и обосновать возникшие расхождения в образцах базы данных. В то, что это возможно, верится с трудом, да и никто из российских спортивных чиновников не говорит об ошибке, недоразумении и непонимании и о том, что мы сейчас всё объясним. Второй — оперативно найти и наказать виновных в манипуляциях и полностью сменить всё спортивное руководство страны, включая министра спорта и его заместителей, руководство Олимпийского комитета и представителей Следственного комитета, допустивших такие манипуляции. Но, зная российские реалии, в это верится ещё меньше. Так что готовьте олимпийские флаги и учите слова олимпийского гимна!