Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон написал гневное, эмоциональное и немного детское письмо, напоминающее выступление его знаменитой соотечественницы Греты Тунберг. Он критикует спортивных чиновников за бездействие и требует отстранить от соревнований российских спортсменов. Что им движет и почему его не интересуют другие допинговые скандалы?

«Деньги и власть стали важнее спорта»

Самуэльссон известен своей непримиримой позицией по борьбе с допингом уже давно. Он неоднократно возмущался присутствием на этапах Кубка мира россиянина Александра Логинова, который отбыл наказание за употребление запрещённых веществ и сейчас чист перед законом, требовал отстранить Россию от Олимпийских игр в Пхёнчхане и громко возмущался, когда были восстановлены в правах Олимпийский комитет России и РУСАДА. Жёсткую позицию он занимал и в отношении Союза биатлонистов России — он ни в коем случае не должен быть восстановлен.

Во всех интервью 22-летний Себастьян выглядит одинаково. Говорит простыми рублеными лозунгами, избегает прямых ответов на уточняющие вопросы и дискуссий, не приводит никаких доказательств своей теории, кроме тезиса, что в России была государственная программа допинга и за это страшное преступление нужно максимальное наказание. Даже его наставник, известный непримиримой позицией к допингу Вольфганг Пихлер не поддерживает такого радикализма. Зато Самуэльссона ценят в США и год назад даже пригласили в администрацию президента вместе с другими «воинами света» и обличителями русского допинга. В этот раз Самуэльссон превзошёл самого себя в эмоциональном порыве и набросился на президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, весьма неполиткорректно указав на его пол, возраст и расу.

JOHAN AXELSSON, via www.imago-im/www.imago-images.deJOHAN AXELSSON, via www.imago-im/www.imago-images.deJOHAN AXELSSON, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Именно Риди несёт главную ответственность за самый большой допинговый скандал в истории. Президент Риди — 78-летний белый мужчина, во многом символизирующий всё, что не так со спортом на сегодняшний день. Спорт стал индустрией, в которой белые мужчины хотят делать карьеру в убыток всему тому, что по-настоящему должно быть в спорте. Где деньги, власть и роскошный образ жизни важнее самого спорта, — пишетСамуэльссон.

Пожилому мужчине Риди он противопоставляет молодую женщину, норвежку Линду Хеллеланн, которая давно присматривается к посту главы WADA и известна наиболее радикальными и жёсткими взглядами на российскую проблему допинга. Замечательно, что она была также приглашена на ту встречу в Вашингтон и активно ретвитит воззвания своего шведского соратника, который требует отстранить всех российских спортсменов.

Я не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта. IAAF (Международная федерация лёгкой атлетики. - News.ru) на протяжении всего этого процесса была непреклонна, России не разрешалось участвовать ни в каких соревнованиях, за исключением некоторых спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. Теперь пришло время всем другим международным федерациям последовать их примеру, — продолжает Самуэльссон.

Биатлонная «Грета»

После прочтения этого письма невольно возникают параллели с другой молодой, эмоциональной и даже немного одержимой активисткой Гретой Тунберг, которая борется не с допингом, а с загрязнением окружающей среды. В её выступлении с Самуэльссоном есть ряд общих черт.

  • Смелые молодые люди с активной жизненной позицией используются в качестве лома для разбития витрины, то есть разрушения существующего порядка вещей в интересах поддерживающих их сил. Их предложения не конструктивны, а деструктивны, то есть акцент сделан на критику существующей системы, а не конкретные предложения по её реформации.
  • Акцент сделан не на анализе ситуации, а на эмоциональной оценке. По их мнению, любовь к деньгам богатых и успешных политиков убивает детские мечты нового поколения. Это очень старый и действенный приём противопоставления.
  • Основные тезисы о глобальном потеплении и наличии в России государственной программы допинга подаются как аксиомы, ставить которые под сомнение или подвергать критике уже является преступлением.

С кем ещё борется Самуэльссон?

Twitter шведского биатлониста на 80% посвящён антидопинговой борьбе, поэтому было бы логично увидеть его вовлечённость и в другие допинговые дела, например в раскрытие подпольной лаборатории в Эрфурте и поиске и наказании 60 клиентов доктора Шмидта или в доказательство вины «американского Чёгина» Альберто Салазара, работавшего со стайером Мо Фара. Более того, избежание наказания Кристиана Коулмена, пропустившего три допинг-теста, и присутствие на международных соревнованиях допингиста-рецидивиста Джастина Гэтлина Самуэльссона никак не задевают. Ведь за публичную критику в их адрес вряд ли в следующий раз позовут в Белый дом.

Но россияне всё же не одиноки в качестве объекта ненависти шведского биатлониста. В августе, когда австралийский пловец Мэк Хортон бойкотировал китайца Сун Яна за то, что он избежал наказания за отказ проходить допинг-тест, Самуэльссон встал на сторону австралийца и критиковал Международную федерацию плавания (FINA) за то, что борется не с нарушителями, а с теми, кто против них протестует. Но самое интересное, что завершилась эта история попаданием на допинге подруги Хортона по команде, после чего тыкать пальцами в китайца стало уже не комильфо, но Самуэльссон этого также не заметил.

Что всё это значит?

Конечно, можно сколько угодно ёрничать и хихакать над избирательностью нападок шведа, его наивностью и прямолинейностью лома, но лом этот снова стукнул в окно шатающейся избёнки российского спорта. Самуэльссон сейчас обрисовал худший сценарий, который ждёт Россию после окончания расследования WADA манипуляций с базой данных Московской лаборатории, — это отзыв признания РУСАДА, устранение России из всех спортивных федераций и допуск спортсменов по спецприглашениям и в нейтральном статусе. Такова перспектива на ближайшие две Олимпиады.

Вариантов избежать её у России два. Первый — это убедительно ответить на 30 вопросов WADA и обосновать возникшие расхождения в образцах базы данных. В то, что это возможно, верится с трудом, да и никто из российских спортивных чиновников не говорит об ошибке, недоразумении и непонимании и о том, что мы сейчас всё объясним. Второй — оперативно найти и наказать виновных в манипуляциях и полностью сменить всё спортивное руководство страны, включая министра спорта и его заместителей, руководство Олимпийского комитета и представителей Следственного комитета, допустивших такие манипуляции. Но, зная российские реалии, в это верится ещё меньше. Так что готовьте олимпийские флаги и учите слова олимпийского гимна!

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