Шишкарёв переизбран на пост президента Федерации гандбола России

Конференция Федерации гандбола России (ФГР) единогласно поддержала кандидатуру Сергея Шишкарёва на пост президента организации.
Шишкарёв занимает пост президента ФГР с апреля 2015 года. Его полномочия были продлены ещё на четыре года.
Чем больше людей будет вовлечено в гандбол, тем проще нам будет решать наиболее актуальные проблемы. Среди них — приход молодёжи в спорт, монетизация, поиск спонсоров и окупаемость клубов, создание современной инфраструктуры и повышение роли российского гандбола на международной арене, — приводит пресс-служба ФГР слова Шишкарёва.
Отмечается, что он был единственной кандидатурой на пост президента Федерации гандбола России. Голосование прошло в открытом режиме.
Также во время конференции были на четыре года продлены полномочия генерального директора ФГР Льва Воронина и председателя попечительского совета ФГР Дмитрия Рогозина.
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