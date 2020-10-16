Шишкарёв переизбран на пост президента Федерации гандбола России

https://static.news.ru/photo/b97bdce2-0f9b-11eb-9b97-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шишкарёв Фото: rushandball.ru

Конференция Федерации гандбола России (ФГР) единогласно поддержала кандидатуру Сергея Шишкарёва на пост президента организации.

Шишкарёв занимает пост президента ФГР с апреля 2015 года. Его полномочия были продлены ещё на четыре года.

Чем больше людей будет вовлечено в гандбол, тем проще нам будет решать наиболее актуальные проблемы. Среди них — приход молодёжи в спорт, монетизация, поиск спонсоров и окупаемость клубов, создание современной инфраструктуры и повышение роли российского гандбола на международной арене, — приводит пресс-служба ФГР слова Шишкарёва.

Отмечается, что он был единственной кандидатурой на пост президента Федерации гандбола России. Голосование прошло в открытом режиме.

Также во время конференции были на четыре года продлены полномочия генерального директора ФГР Льва Воронина и председателя попечительского совета ФГР Дмитрия Рогозина.

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