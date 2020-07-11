Шипулин поздравил Майгурова с назначением на пост президента СБР

https://static.news.ru/photo/04971b9a-c377-11ea-83d2-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион мира, призёр Олимпийских игр и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин оценил избрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), отметив, что впереди его ждёт огромный объём работы.

Уверен, что Виктор Викторович приложит все возможные усилия, чтобы вывести родной для всех нас вид спорта из кризиса. Его управленческий опыт, особенно в Международном союзе биатлонистов, его деловые и личные качества помогут ему в этом деле, — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Он поздравил Майгурова с назначением, а также поблагодарил бывшего главу СБР Владимира Драчёва за работу.

Ранее сообщалось, что двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом СБР во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции, писал NEWS.ru.