Щербакова рассказала о травме, с которой ей пришлось выступать в Будапеште

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова рассказала, почему во время турнира Budapest Trophy, который проходил в октябре в Венгрии, выступала с медицинским пластырем на шее. В интервью «Чемпионату» спортсменка пояснила, что в момент соревнований её беспокоили боли в шее.

Сейчас меня вообще ничего не беспокоит, работаю в полную силу, ничего не мешает. Что касается пластыря на шее в Будапеште, то нет ни одного спортсмена, который бы обошёлся без травм. Бывают серьёзные травмы, а бывают мелкие, при которых можно даже не прекращать тренировки, — рассказала Щербакова.

На соревнованиях в Будапеште Щербакова набрала 222,73 балла по итогам короткой и произвольной программ. Это позволило ей занять второе место. Ученица Этери Тутберидзе обошла Софью Самодурову (190,91), но уступила Майе Хромых (224,91).

Ранее американский журналист Дэвид Лис в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson сравнил российскую фигуристку Анну Щербакову с уставшей старухой. Он отметил, что спортсменка находится не в лучших физических кондициях.