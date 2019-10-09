https://static.news.ru/photo/2d9caddc-ea71-11e9-8c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ/vk.com

Сборная России проиграла команде Польши в шестом матче на Кубке мира по волейболу в Японии. Игра завершилась со счётом 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25).

Россияне стартовали на турнире с двух побед, в первом матче обыграв сборную Ирана (3:1), а затем — канадцев (3:2). После этого сборная РФ дважды оступилась, проиграв командам из Австралии (2:3) и Бразилии (0:3). В пятом матче россияне обыграли сборную Египта (3:1).

На данный момент российская команда занимает пятое место, набрав девять очков. В следующем матче россияне 10 октября сыграют со сборной Японии. Турнир завершится 15 октября.

Женская сборная РФ по волейболу впервые за 20 лет завоевала медали Кубка мира, писал News.ru.