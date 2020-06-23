Самый именитый подопечный Касперовича в Болгарии поставил ультиматум

https://static.news.ru/photo/3037e17a-b522-11ea-9e21-fa163e074e61_660.jpg Красимир Анев Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Болгарский биатлонист, многократный чемпион Европы Красимир Анев поставил ультиматум Болгарской федерации биатлона.

Как сообщили NEWS.ru источники в сборной Болгарии, спортсмен, отказался прибыть на первый сбор национальной команды, который пока проходит без российских специалистов Александра Касперовича и Виталия Норицына. Он требует отставки президента Болгарской федерации биатлона Екатерины Дафовски, а в противном случае грозит закончить карьеру.

Российские специалисты подписали контракты и должны присоединиться к сборной Болгарии на июльском сборе.

Как писал NEWS.ru, кандидаты на пост президента СБР будут определены в ближайшие дни.