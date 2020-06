Самый именитый подопечный Касперовича в Болгарии поставил ультиматум

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Руководство «Формулы-1» объявило, что на болидах команд, а также на территориях вокруг трасс появятся символы радуги, состоящей из фирменных цветов всех десяти команд. Эта акция является частью инициативы под названием We Rase As One, которая направлена на борьбу с пандемией коронавируса и глобальным неравенством.

Акцию планируют начать на первом же этапе Гран-при в Австрии, который пройдёт с 3 по 5 июля, сообщает пресс-служба F-1. В последующих гонках можно будет увидеть новую интерпретацию инициативы We...