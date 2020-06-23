Самый именитый подопечный Касперовича в Болгарии поставил ультиматум

Болгарский биатлонист, многократный чемпион Европы Красимир Анев поставил ультиматум Болгарской федерации биатлона.
Как сообщили NEWS.ru источники в сборной Болгарии, спортсмен, отказался прибыть на первый сбор национальной команды, который пока проходит без российских специалистов Александра Касперовича и Виталия Норицына. Он требует отставки президента Болгарской федерации биатлона Екатерины Дафовски, а в противном случае грозит закончить карьеру.
Российские специалисты подписали контракты и должны присоединиться к сборной Болгарии на июльском сборе.
Как писал NEWS.ru, кандидаты на пост президента СБР будут определены в ближайшие дни.
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