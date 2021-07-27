Рылов принёс России золотую медаль Олимпиады в плавании

Евгений Рылов в Токио завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Подобный успех для российских пловцов стал первым за 25 лет.

Рылов оказался лучшим на дистанции 100 метров на спине, показав время 51,98 секунды, что стало новым рекордом Европы. Вторым финишировал ещё один россиянин — Климент Колесников (52,00), бронза — у американца Райана Мерфи (52,19).

Последний раз пловцы из России брали олимпийское золото на Играх-1996 в Атланте. Тогда по две награды высшей пробы завоевали Александр Попов и Денис Панкратов.

В копилке российской команды в Токио теперь пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Ранее стало известно, что гимнасты принесли третье золото в копилку России на Олимпиаде в Токио. В командном многоборье наша команда в лице Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина не оставила ни единого шанса ни хозяевам турнира — японцам, ни мощным китайцам. Россия — первая. Такого не было тоже целых 25 лет.