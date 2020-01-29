Фото: Rolf Simeon via imago-images.de/Global Look Press

Мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Россияне с одним штрафным кругом преодолели дистанцию гонки за 1 час 32 минуты 7,7 секунды, использовав 14 дополнительных патронов. В составе российской сборной выступали Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов...