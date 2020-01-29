Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Первое место заняла сборная Франции, бронзовые медали завоевала команда Норвегии.
В составе российской команды выступали Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова и Анастасия Шевченко.
Ранее мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на юниорском чемпионате мира. В составе российской сборной выступали Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Карим Халили, писал NEWS.ru.
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