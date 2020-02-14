Представительница России впервые стала победительницей общего зачёта Кубка мира по фристайлу в дисциплине «хафпайп». Такого успеха добилась 19-летняя Валерия Демидова после завершения в Калгари пятого этапа сезона.
Причём россиянке для общей победы хватило в Канаде даже бронзовой награды,
Демидова, поднимавшаяся на пьедестал почёта по итогам четырёх этапов из пяти, набрала 345 очков. Второе место в Кубке мира оказалось у канадки Рейчел Каркер (280 очков), а третье — у китаянки Кэсинь Чжан (272).
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский спортсмен Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в США. Вторым стал Ноэ Рот из Швеции, третье место занял ещё один представитель России Илья Буров. В соревнованиях среди женщин первое место в акробатике заняла белоруска Александра Романовская. Лучшей из россиянок стала Любовь Никитина, занявшая шестое место.
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