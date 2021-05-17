Россиянин Малютин стал чемпионом Европы по плаванию

https://static.news.ru/photo/ca57f868-b72d-11eb-a2ad-96000091f725_660.jpg Мартин Малютин Фото: vk.com/minsportomsk

21-летний российский пловец Мартин Малютин завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште.

Россиянин, стартовавший по седьмой дорожке, неспешно проплыл первую половину дистанции и резко ускорился на последних 150 метрах, обойдя главных соперников из Австрии и Литвы. Победитель показал результат 3.44,18 секунды. Обладателем серебряной награды стал австриец Феликс Аубёк с результатом 3.44,63, а бронза досталась литовцу Данасу Рапсису (3.45,39).

В полуфинальном заплыве на 50 метров на спине россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд 23,93 и стал первым в истории пловцом, преодолевшим эту дистанцию быстрее 24 секунд.

Как сообщалось ранее, российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта.