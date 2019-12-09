https://static.news.ru/photo/468b5608-19a7-11ea-b189-fa163e074e61_660.jpg Павел Ситников Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Мужская сборная России завоевала золотые медали в эстафете на дистанции 5000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае (Китай).

В составе национальной сборной выступали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семён Елистратов и Виктор Ан, они преодолели дистанцию за 7 минут 5,316 секунды. Второе место заняла сборная Венгрии (7.05,452), бронза у команды Южной Кореи (7.05,704).

Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды. Первое место заняла команда Нидерландов (2.40,196). Сборные Канады и США были дисквалифицированы.