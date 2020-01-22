Россиянин Дмитрий Алиев занимает вторую строчку после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
20-летний россиянин набрал 88,45 балла. Лидером стал чешский фигурист Михал Бржезина (89,77), третье место занимает ещё один представитель России Артур Даниелян (84,63).
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планирует вернуться к прежнему графику тренировок после окончания шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», писал ранее NEWS.ru.
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