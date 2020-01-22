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Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Гачинский рассказал о времени, когда его тренером была Татьяна Тарасова.

После работы с Татьяной Анатольевной в моем характере появились жесткость и стойкость. Когда она говорит, ей невозможно перечить. Лучше — сразу под расстрел, чем пойти против неё, — цитирует Гачинского...