Российский биатлонист Никита Поршнев был признан новичком года по версии Международного союза биатлонистов (IBU).
Спортсмен был награждён после мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Финляндии.
Я понимаю, что это большая ответственность, понимаю, что надо больше тренироваться, чтобы быть сильнее. Буду с сегодняшнего дня это делать, — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».
Ранее IBU объявил, что финальный этап Кубка мира, который должен был пройти в Осло с 20 по 22 апреля отменён из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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