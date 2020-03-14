https://static.news.ru/photo/01643b26-65fb-11ea-b135-fa163e074e61_660.jpg Никита Поршнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский биатлонист Никита Поршнев был признан новичком года по версии Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсмен был награждён после мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Финляндии.

Я понимаю, что это большая ответственность, понимаю, что надо больше тренироваться, чтобы быть сильнее. Буду с сегодняшнего дня это делать, — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Ранее IBU объявил, что финальный этап Кубка мира, который должен был пройти в Осло с 20 по 22 апреля отменён из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.