https://static.news.ru/photo/030db000-442d-11ea-8bad-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ковалёв Фото: IBU_Junior/twitter.com

Россиянин Алексей Ковалёв занял первое место в спринтерской гонке на юношеском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Российский спортсмен без промахов прошёл дистанцию 7,5 км за 19 минут 53 секунды. Серебряную медаль завоевал Ондрей Манек из Чехии (+9,3; 0), третье место занял американец Максим Джермейн (+11,3; 1).

Ранее мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на юниорском чемпионате мира. В составе российской сборной выступали Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Карим Халили, писал NEWS.ru.