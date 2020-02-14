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Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил президента Федерации санного спорта России Наталью Гарт с успешным выступлением спортсменов национальной сборной на старте чемпионата мира, который проходит в Сочи.

Три победы из трёх в спринтерских гонках — поистине легендарный результат, а спортсмены — настоящие герои. Передавайте им мои искренние поздравления, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. Матыцин также выразил...