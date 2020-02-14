Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на седьмом этапе кубка IBU в Италии.
Первое место занял Жереми Финелло из Швейцарии, преодолев дистанцию 10 км за 24 минуты 20,4 секунды без промахов. Отставание российского спортсмена с одним промахом составило 18,8 секунды. Третье место занял норвежец Ларс Хельге Биркеланн (+24,5; 1).
Ранее мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на юниорском чемпионате мира. В составе российской сборной выступали Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Карим Халили, писал NEWS.ru.
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