Российские волейболистки обыграли американок

Первая партия прошла с заметным преимуществом россиянок в атаке. Американский блок не успевал реагировать на стремительные передачи Евгении Старцевой. Тренер американок Карч Кирай был вынужден менять ход игры с помощью замен, но в концовке партии россиянки сохранили преимущество. Вторая партия пошла по той же схеме. Россиянки по-прежнему уверенно задействовали в атаке своих лидеров Наталью Гончарову и Ирину Воронкову, которые переигрывали американский блок. В итоге вторая партия уверенно осталась за россиянками.

В заключительном сете россиянки получили уже пять матчболов и реализовали первый же из них, получив три очка, и одержав три победы в четырёх турах, что практически гарантирует им участие в играх на вылет. Больше всего очков — 26 набрала в матче лидер российской команды Наталья Гончарова. Лидер американской команды Джордан Томпсон не принимала участия в игре из-за травмы.

Как стало известно ранее, мужская сборная России по волейболу проиграла команде Франции в четвёртом туре группового этапа олимпийского турнира — 2020 в Токио.