Российские ватерполистки победили японок и вышли в плей-офф Олимпиады

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Женская сборная России по водному поло обыграла команду Японии на олимпийском турнире в Токио.

Встреча завершилась со счётом 20:16. Таким образом, россиянки вышли в плей-офф Олимпиады с третьего места в группе. Ранее были обыграны китаянки (18:17), была ничья с Венгрией (10:10) и поражение от США (5:18).

Четвертьфинальный поединок с участием сборной России состоится во вторник, 3 августа. Соперник определится позднее.

В воскресенье российский боксёр Имам Хатаев уступил со счётом 1:4 в полуфинале боксёрского олимпийского турнира в весе до 81 кг британцу Бенджамину Уиттакеру. Таким образом, он стал обладателем бронзовой медали.