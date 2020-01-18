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Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров оценил выступление команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Рассчитывали, что поборемся за бронзовую медаль. Французы сейчас вне конкуренции в плане инвентаря и функционального состояния, норвежцы традиционно сильны. Мы рассчитывали, что нам шанс дадут наши друзья из Германии. У...