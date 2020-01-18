Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Японии со счётом 8:7 в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира 2020 года.
Таким образом российская сборная смогла пройти отбор на чемпионат мира.
Чемпионат мира 2020 года среди мужских команд пройдёт с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.
Ранее смешанная сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен