Фото: Tom Rowland/worldcurling.org

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Японии со счётом 8:7 в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира 2020 года.

Таким образом российская сборная смогла пройти отбор на чемпионат мира.

Чемпионат мира 2020 года среди мужских команд пройдёт с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.

Ранее смешанная сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.

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