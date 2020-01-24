Российская фигуристка Алёна Косторная занимает первое место после короткой программы на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Косторная набрала 84,92 балла. На второй строчке расположилась Анна Щербакова (77,95), третье место занимает Александра Трусова (74,95). Все три россиянки тренируются у Этери Тутберидзе.
Ранее российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу на завершившихся в австрийском Граце соревнованиях среди мужчин. Таким образом, фигурист стал первым представителем России, которому удалось выиграть континентальное первенство в одиночном мужском катании за последние восемь лет. В 2012 году чемпионом Европы стал Евгений Плющенко, писал NEWS.ru.
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