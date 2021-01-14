Российские биатлонистки заняли весь пьедестал на Кубке IBU

https://static.news.ru/photo/8c7d97b6-565a-11eb-9057-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Акимова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российские биатлонистки успешно стартовали на этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Татьяна Акимова одержала победу в спринте, Валерия Васнецова заняла второе место, а Анастасия Шевченко показала третий результат.

Татьяна Акимова допустила один промах на первом огневом рубеже и опередила всех соперниц на последнем круге, показав результат 22.30,7 минуты. Второе место заняла Валерия Васнецова, которая с двумя промахами уступила победительнице 9,8 секунды. Замкнула тройку лучших юниорка Анастасия Шевченко (1 промах, +23,0).

Также в десятку лучших пробилась Тамара Воронина, занявшая девятое место (1 промах, 9,8 секунды). Ольга Мощенкова закончила гонку 22-й (2 промаха, +1.12,4).

Как писал NEWS.ru, чистая стрельба позволила российскому биатлонисту Матвею Елисееву впервые в этом сезоне попасть в десятку лучших в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.