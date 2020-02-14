Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн выиграла золотую медаль чемпионата мира в итальянском Антхольце в спринтерской гонке.
Победительница пришла к финишу со временем 21:13.1, допустив один промах на двух огневых рубежах. На втором месте американка Сьюзан Данкли (+6.8; без промахов), третья — чешка Луция Харватова (+21.3; 1).
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт финишировала на 21-м месте (+1:03.6; 3).
Светлана Миронова расположилась на 38-м месте (+1:34:1; 2), Лариса Куклина — 48-я (+1:49.6; 4), Ирина Старых — 53-я (+1:57.1;4).
Ранее россияне финишировали на шестом месте в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира, писал NEWS.ru
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