https://static.news.ru/photo/ba342700-4f3b-11ea-8963-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Юрлова-Перхт Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн выиграла золотую медаль чемпионата мира в итальянском Антхольце в спринтерской гонке.

Победительница пришла к финишу со временем 21:13.1, допустив один промах на двух огневых рубежах. На втором месте американка Сьюзан Данкли (+6.8; без промахов), третья — чешка Луция Харватова (+21.3; 1).

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт финишировала на 21-м месте (+1:03.6; 3).

Светлана Миронова расположилась на 38-м месте (+1:34:1; 2), Лариса Куклина — 48-я (+1:49.6; 4), Ирина Старых — 53-я (+1:57.1;4).

Ранее россияне финишировали на шестом месте в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира, писал NEWS.ru