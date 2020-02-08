https://static.news.ru/photo/1a5de8f6-4a86-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Наталья Непряева Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Золотую медаль завоевала шведка Линн Сван, которая преодолела дистанцию за 3 минуты 23,54 секунды. Отставание Непряевой составило 0,08 секунды. Третьей стала ещё одна представительница Швеции Йонна Сундлинг (+0,10).

Ранее Непряева завоевала серебро в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии, писал NEWS.ru.