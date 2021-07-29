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Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу на Олимпиаде

16:00, 29 июля 2021
Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу на Олимпиаде Ангелина Мельникова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

По сумме четырёх видов олимпийских программ она набрала 57,199 балла. Однако этого не хватило, чтобы удержать преимущество, которое некоторое время было именно у россиянки. Её обошли Ребека Андраде, которая представляла Бразилию. Она завоевала серебряные награды турнира с результатом 57,298 балла. Олимпийской чемпионкой стала американка Сунисса Ли — лидер сборной США (57,433).

Другая россиянка, Владислава Уразова, показала четвёртый результат. На счету 16-летней спортсменки 56,966 балла.

Днём ранее российский гимнаст Никита Нагорный также завоевал бронзу Олимпиады в индивидуальном многоборье. 

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