Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу на Олимпиаде

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин обратился к женской сборной России по рапире Ирине Дериглазовой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой и Марте Мартьяновой, которая проводила поединки с травмой ноги, а покинула пьедестал на инвалидном кресле. Команда завоевала золотую награду впервые с 2008 года. Сообщение главы государства появилось на сайте Кремля.

Уважаемые Инна Васильевна, Аделина Рустемовна, Лариса Викторовна, Марта Валерьевна! Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Командная сплочённость, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно...