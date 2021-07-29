Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу на Олимпиаде

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
По сумме четырёх видов олимпийских программ она набрала 57,199 балла. Однако этого не хватило, чтобы удержать преимущество, которое некоторое время было именно у россиянки. Её обошли Ребека Андраде, которая представляла Бразилию. Она завоевала серебряные награды турнира с результатом 57,298 балла. Олимпийской чемпионкой стала американка Сунисса Ли — лидер сборной США (57,433).
Другая россиянка, Владислава Уразова, показала четвёртый результат. На счету 16-летней спортсменки 56,966 балла.
Днём ранее российский гимнаст Никита Нагорный также завоевал бронзу Олимпиады в индивидуальном многоборье.