Синхронистка Ромашина объявила, что эта Олимпиада станет её последней

Самая титулованная синхронистка в истории вида спорта Светлана Ромашина объявила о том, что больше не станет принимать участие в следующих Олимпиадах. Об этом она заявила после победы в произвольном выступлении дуэтов.

Спортсменка хочет родить второго ребёнка, сообщила она после объявления результатов. По итогам выступления Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. До этого самыми титулованными синхронистками считались Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко, у которых по пять золотых наград.

Вместе со Светланой Колесниченко Ромашина получила в сумме за квалификацию и финал 195,9079 балла.

Ранее стало известно, что сборная Греции по синхронному плаванию не выступит на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Причина снятия в том, что накануне у одной из спортсменок сборной был выявлен коронавирус.