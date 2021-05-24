Резцова рассказала о возвращении дочери в биатлон

https://static.news.ru/photo/0f0141b2-bcb1-11eb-b190-96000091f725_660.jpg Фото: kristinareztsova/instagram.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о подготовке дочери Кристины к возвращению в биатлон после рождения ребёнка. Слова Анфисы Резцовой приводит ТАСС .

Она в декретном отпуске, ее ребеночку всего 3,5 месяца, так что куда ей пока лезть в группу? Пока она ещё и не готовится, только планирует приступить. Но в предстоящем сезоне она выступать собирается, — рассказала Резцова-старшая.

Кристина Резцова пропустила сезон-2020/21 из-за беременности и не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22. Для попадания на Олимпийские игры в Пекине ей придётся пройти сквозь сито внутрироссийского отбора.

Как сообщалось ранее, спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийской чемпионки и трёхкратной чемпионки мира по лыжным гонкам Анфисы Резцовой, которая назвала лидера сборной России Александра Большунова распиаренным.