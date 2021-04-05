Губерниев ответил Резцовой на слова о «распиаренном Большунове»

https://static.news.ru/photo/93ef1304-9619-11eb-bdc4-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийской чемпионки и трёхкратной чемпионки мира по лыжным гонкам Анфисы Резцовой, которая назвала лидера сборной России Александра Большунова распиаренным. Об этом сообщает Sport24.

Я с ней не согласен, но то, что к Большунову совершенно особое отношение, — это факт. Мы же видели, как в разгар чемпионата России Большунов уезжал на Comedy Club, а в ФЛГР спокойно на это отреагировали, при этом рассказывая, как они не любят шоу и хотят побыть в тишине. Саша — звезда, хочет этого Резцова или нет, — приводит слова Губерниева Sport24.

По мнению Губерниева, если убрать Большунова, то команда будет совершенно другой.

Он есть, и мы надеемся, что он будет долго. Посмотрим, кто его сможет обыграть. У него феноменальный запас здоровья и он действительно уникум. Поэтому мне кажется, что если ничего экстраординарного не произойдёт, в ближайшие годы его обыграть будет нереально, — заключил журналист.

Анфиса Резцова призвала Большунова брать пример с норвежских соперников. Она считает, что высокомерное поведение Большунова связано с тем, что в данный момент он является лучшим лыжником планеты.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. На чемпионате мира — 2021 россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.