Решение CAS по делу WADA и РУСАДА появится не раньше конца ноября

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появится не раньше конца ноября.
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Раньше конца ноября решения ждать не стоит, — отметил собеседник агентства.
Также возможно, что решение будет объявлено только в декабре.
Рассмотрение дела о санкциях WADA проходит в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения зависит, будут ли российские спортсмены в течение следующих четырёх лет выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Ранее NEWS.ru писал, что РУСАДА рассмотрело возможный пропущенный тест биатлониста Алексея Слепова от 30 сентября 2020 года.
Так, по итогам изучения объяснения и медицинских документов, которые представил Слепов, РУСАДА приняло решение не рассматривать данный эпизод как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.