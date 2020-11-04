Решение CAS по делу WADA и РУСАДА появится не раньше конца ноября

https://static.news.ru/photo/25993a5a-1e9c-11eb-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появится не раньше конца ноября.

Соответствующую информацию представил ТАСС со ссылкой на источники.

Раньше конца ноября решения ждать не стоит, — отметил собеседник агентства.

Также возможно, что решение будет объявлено только в декабре.

Рассмотрение дела о санкциях WADA проходит в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения зависит, будут ли российские спортсмены в течение следующих четырёх лет выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Ранее NEWS.ru писал, что РУСАДА рассмотрело возможный пропущенный тест биатлониста Алексея Слепова от 30 сентября 2020 года.

Так, по итогам изучения объяснения и медицинских документов, которые представил Слепов, РУСАДА приняло решение не рассматривать данный эпизод как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.