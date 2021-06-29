Тренер по гимнастике Татьяна Слугина из Саратовской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, довела до слёз свою юную подопечную. Специалист заставила девушку делать шпагат на верхней полке поезда. Видео доступно на YouTube-канале «Двач News».

На ролике видно, что женщина, как позже выяснилось — тренер из спортивной школы «Олимпик», пока заставляла тянуть шпагат ученицу, параллельно ругалась с пассажирами в плацкарте. Обращаясь к соседям, будучи в пьяном состоянии, женщина кричала: «Она будет работать у меня с утра до ночи, эта девочка. Мы так работаем, понимаете?! Мы на Россию выезжаем!»

Поезд следовал по маршруту Сочи — Саратов. В пресс-службе спортшколы сообщили, что тренер на данный момент находится на больничном, но в организации уже проводится служебное расследование.

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