https://static.news.ru/photo/3460a582-5007-11ea-bff9-fa163e074e61_660.jpg Никита Поршнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский биатлонист Никита Поршнев поделился впечатлениями от спринтерской гонки на чемпионате мира в Италии, а также отметил, что спортсмены национальной команды были готовы к негативу в свой адрес.

Здорово, что Логинов занял первое место. Мы были готовы, что во время чемпионата мира начнутся негативные нападки, поэтому ничего нового для нас особо не произошло. Стрельбой сегодня доволен, единственное, немножко стало тяжело на последнем круге. А так гонкой доволен, — сказал Поршнев журналистам.

Биатлонист отметил, что в гонке преследования будет бороться до последнего, чтобы показать хороший результат.

Ранее россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце. Матвей Елисеев занял 12-е место, Никита Поршнев — 21-е, Евгений Гараничев — 56-е, писал NEWS.ru.