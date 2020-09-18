Полный разгром: ЦСКА выиграл Кубок Гомельского

18 сентября московские «армейцы» победили пермскую «Парму» в финале Кубка Гомельского. Проходившая в УСК ЦСКА встреча завершилась со счётом 91:51.
Награду MVP турнира получил один из лидеров «армейцев» Уилл Клайберн, а лучшим тренером признан наставник «красно-синих» Димитрис Итудис.
ЦСКА в десятый раз выиграл этот турнир. «Красно-синие» побеждали с 2010 по 2016 год, а также в 2018-м и в 2019-м. «Армейцы» в 13-й раз провели Кубок Гомельского — турнир, названный в честь бывшего тренера и президента клуба.
Самые запоминающиеся кадры финальной встречи и церемонии награждения — в фотогалерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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