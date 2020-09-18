Полный разгром: ЦСКА выиграл Кубок Гомельского

17 сентября в московском УСК ЦСКА стартовал ежегодный баскетбольный Кубок имени А. Я. Гомельского. Турнир в 13-й раз проводит армейский клуб, президентом которого был Александр Гомельский с декабря 1997 года до 16 августа 2005-го.

В этом году соревнования проходят без участия иностранных команд из-за пандемии коронавируса. В частности, на турнир отказались приехать белградская «Црвена Звезда» и греческий «Панатинаикос». Также в Кубке имени Гомельского не...