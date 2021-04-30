Полный провал: есть ли будущее у академии Плющенко

Великие тренерские планы Евгения Плющенко рушатся на глазах. Только за один сезон академию двукратного олимпийского чемпиона покинули пять сильных фигуристов. В их числе и Александра Трусова, на которую Евгений возлагал особенные надежды. Почему от Плющенко бегут фигуристы и сможет ли он когда-нибудь преуспеть в качестве наставника, разбирается NEWS.ru.

Громкая заявка

Официально тренерскую деятельность Плющенко начал ещё в 2017 году, но по-настоящему молва об академии двукратного олимпийского чемпиона разнеслась по стране только год назад. В прошлом межсезонье в «Ангелах Плющенко» случился мощный наплыв фигуристок из группы Этери Тутберидзе. Сначала к Евгению примкнули Александра Трусова, сёстры Жилины и тренер Сергей Розанов, затем добавилась ещё Алёна Косторная.

Образовавшийся мощный союз заставил многих поверить в то, что, наконец у «Хрустального» (название катка, на котором занимаются фигуристки Тутберидзе) появится мощный конкурент. Но действительность оказалась суровее.

Пустой звук

Вместо сильного катания, прогресса, мощной конкуренции и результатов стал наблюдаться обратный процесс. Многие фигуристки под началом Плющенко резко сбавили. Главным же разочарованием стала Алёна Косторная. Она приходила к двукратному олимпийскому чемпиону в статусе лидера женской одиночки, но за шесть месяцев в «Ангелах» от былой мощи действующей чемпионки Европы не осталась и следа. Она не смогла восстановить свой фирменный тройной аксель, пропустила все важные международные старты и в подавленном состоянии вернулась к Тутберидзе. Определённый регресс наметился и у юниорки Жилиной, и у Станиславы Константиновой.

Но плохая форма и результаты фигуристок — это только одна из проблем. Вскоре от Плющенко стали друг за другом уходить фигуристы. Сначала с Евгением попрощались Екатерина Рябова и Станислава Константинова. Обе спортсменки отметили, что их перестали устраивать «организационные» изменения. Затем произошёл мощный и скандальный камбэк Косторной. Волну оттока продолжил опытный тренер Александр Волков. Он также забрал с собой из академии перспективного одиночника Артёма Ковалёва. Решающий удар нанесла «Русская ракета» Александра Трусова.

Таким образом, противостояние двух, как предполагалось, ведущих школ закончилось, не успев даже начаться. Академия Плющенко потерпела фиаско. Впрочем, а могло ли быть иначе?

Почему так произошло?

Сергей Бобылев/ТАСС

Как бы Плющенко ни старался, какие бы шикарные условия для своих подопечных ни создавал, всё в конечном итоге упирается в результат. Такие амбициозные фигуристки, как Трусова и Косторная хотят побеждать. И для этих целей им необходим сильный наставник за спиной. Видимо, ни одна, ни вторая фигуристка не нашли в лице Плющенко сильного наставника. Собственно, а на что они рассчитывали, отправляясь к совершенно неопытному специалисту? Думали, что мощный спортивный бэкграунд Плющенко их спасёт? Это так не работает. Видимо, когда они это осознали, то решили обратно постучаться к Этери. Она-то тренер с опытом и с пониманием дела.

Впрочем, есть основания допускать, что Плющенко проявил себя плохо не только как наставник, но и как менеджер. Извините, но сейчас будет очередное сравнение с Тутберидзе (этих параллелей уже не избежать).

В «Хрустальном» выстроена очень слаженная работа на всех уровнях. Каждый тренер, который прикреплён к этой школе, чётко знает свои обязанности. Все ученики находятся в абсолютно равных условиях и, естественно, в случае негативных результатов никто не перекидывает друг на друга ответственность.

В академии же Плющенко царит полный хаос. Во-первых, что Косторная, что Трусова сменили в «Ангелах» множество тренеров. Например, в качестве наставников последней в разное время называли Елену Ильиных, Сергея Розанова, Дмитрия Михайлова. Кто и за что отвечал, так никто и не понял.

Во-вторых, в академии двукратного олимпийского чемпиона был явный перекос внимания в пользу главных звёзд. Мало того, что Плющенко только и делал, что без конца всем и вся рассказывал о Трусовой и Косторной, так ещё они находились в школе на особых условиях — специальное время для тренировок, заграничные хореографы, персональные коттеджи. Сейчас, по прошествии времени, можно понять, что такой подход оказался абсолютно провальным. Он не только не помог удержать Сашу и Алёну в «Ангелах», но и разогнал остальных фигуристов.

И напоследок. Ни в одной серьёзной школе ни один серьёзный менеджер не будет перекладывать ответственность за результат на тренеров своей академии. Евгений Плющенко и его супруга этим не раз грешили.

Что будет дальше?

Несмотря на ощутимый провал, Плющенко не теряет оптимизма. Он уже анонсировал интересные новости. А если Евгений что-то анонсирует, то на это стоит обратить внимание. К слову, об интересных новостях. Фигуристку Елизавету Берестовскую, которая ещё в марте ушла к Тутберидзе от Сергея Давыдова, накануне засекли на тренировке Плющенко. Кажется, Плющенко-тренер не намерен сдаваться.

Настрой — это дело хорошее. Однако одного настроя недостаточно, чтобы стать качественным специалистом. Плющенко должен изменить подход к работе в своей академии. Если он сможет извлечь урок из ошибок нынешнего сезона, то, возможно, в будущем это принесёт плоды. Продолжит в том же духе — окончательно выроет себе могилу.

На чужих учениках счастья не построишь.