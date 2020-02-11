https://static.news.ru/photo/902f0d6c-511b-11ea-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии. По его словам, россиянин на последнем рубеже «несколько быстро начал стрелять», что и привело к промаху.

После того, как Логинов пробежал штрафной круг, он отставал от француза Эмильена Жаклена и норвежца Йоханнеса Бё на 8 секунд, но не бросился их догонять. Польховский считает, что наш биатлонист, соизмерил свои силы и решил поберечь себя для следующих гонок.

На мой взгляд, он сэкономил силы. Круг не такой большой, чтобы упираться. Я думаю, он оценил свои силы и решил, что не стоит, — сказал вице-президент СБР в эфире «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что французский биатлонист Эмильен Жаклен занял первое место в гонке преследования на чемпионате мира. Победитель без промахов преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 15,2 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (+0,4; 2). Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую награду (+23,9; 1).